Украинский телеведущий – впервые о романе с Лободой: я был, как чемодан без ручки

Украинский телеведущий и актер Геннадий Попенко рассказал, что у него был роман с певицей Светланой Лободой. Их отношения завязались в начале карьерного пути.

Пара была вместе около четырех лет. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Окончательное решение о разрыве принял именно Попенко. Об этом шла речь в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Геннадий указал, что прервал роман, потому что не хотел мешать успешному продвижению карьеры любимой. Тогда он был начинающим телеведущим с невысокой зарплатой.

"Я был тем, кем я был. У меня была зарплата 300 долларов на канале. А остальное – все, что мог найти. Бегал, зарабатывал. Я решил: лучше пусть идет, развивается и делает то, что ей нужно. Потому что я чувствовал себя камнем, привязанным к ноге, или чемоданом без ручки", – рассказал артист.

В свободное от основной работы время Попенко вел корпоративы, но не мог вкладывать средства в карьеру любимой девушки. Он подчеркнул, что для шоу-бизнеса – это были "гроши".

"Тогда была довольно легкая жизнь, но с планами и идеями. Я видел, что девушке нужно другое, ей важно развитие, а я не могу вкладывать в это. Это специфический бизнес, и я понимал, что, когда рядом мужчина, ей будет труднее", – объяснил Попенко.

Отметим, в настоящее время Геннадий Попенко счастлив в браке, с женой Ириной воспитывает двух дочек – Богдану и Святославу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Светлане Лободе приписывали роман с солистом культовой немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Фанаты артистки были убеждены, что именно от него она родила вторую дочь в 2018 году.

Также обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилля используется "для отвода глаз".