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Украинский телеканал показал в День Независимости концерт со звездами РФ

Виктория Довгань
Виктория Довгань
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3,8 т.
Киркоров, Лолита и дуэт Кролики появились на экране канала 112 Украина 24 августа

Киркоров, Лолита и дуэт Кролики появились на экране канала 112 Украина 24 августа.

Украинский телеканал "112 Украина" в День Независимости транслировал фестиваль "Славянский базар" в Витебске при участии звезд российского шоу-бизнеса.

Судя по записи на YouTube-канале СМИ, там выступало много артистов, которым запрещен въезд в Украину, а также те, кто перебрался из нашей страны в Россию.

Украинский дуэт "Кролики", который выступает в России

Украинский дуэт "Кролики", который выступает в России Скриншот видео

Лолита Милявская на "Славянском базаре"

Лолита Милявская на "Славянском базаре" Скриншот видео

В фестивале приняла участие и Таисия Повалий

В фестивале приняла участие и Таисия Повалий Скриншот видео

В частности, концерт состоял из номеров дуэта комиков "Кролики" (Владимир Данилец и Владимир Моисеенко), Лолиты, Таисии Повалий, Филиппа Киркорова, Сосо Павлиашвили, а также дуэта исполнителей Варвары и Алексея Петрухина. К слову, номер последних сопровождался танцами ансамбля в русских народных костюмах.

Российские исполнители Варвара и Алексей Петрухин

Российские исполнители Варвара и Алексей Петрухин Скриншот видео

Концерт с участием Киркорова на День Независимости возмутил украинцев

Концерт с участием Киркорова на День Независимости возмутил украинцев Скриншот видео

Выступление Филиппа Киркорова

Выступление Филиппа Киркорова Скриншот видео

Сосо Павлиашвили также появился на экране "112 Украина"

Сосо Павлиашвили также появился на экране "112 Украина" Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

  • Однако группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен.

  • Кроме того, многим украинцам не понравилось, как выглядели артисты, и то, что среди отрывков 42 песен они выполнили и русскоязычные.

  • Также люди выразили мнение, что концерт был лишен вкуса и что в стране, которая сейчас защищает свою независимость на востоке, вообще не время для подобных торжеств.

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УкраинаДень НезависимостиСосо ПавлиашвилиТаисия ПовалийФилипп КиркоровЛолита Милявская
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