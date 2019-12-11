Украинский подросток с синдромом Дауна сыграл главную роль в кино. Фото

Харьковский подросток с синдромом Дауна Влад сыграл одну из главных ролей в фильме "История Лизы", в котором рассказывается о людях с такими же особенностями.

Как сообщает "24 канал", партнершей парня, которая сыграла Лизу, стала также девочка с синдромом Марьяна. Подростки изобразили в кинокартине влюбленную пару. Отмечается, этот фильм — социальная драма и финал у нее трагический.

Влад – актер фильма "История Лизы" Фото: 24tv.ua

По словам издания, маме Влада было сложно решиться на то, чтобы ее сын учавствовал в фильме из-за трагичности роли. Но она решила спросить прежде всего, хочет ли он сам. И, как оказалось, Влад очень любит кино, поэтому сразу согласился.

"Принятие решения было очень сложным. Почему? Через трагичность роли. Да, они искали такого актера. Который умеет плавать, разговаривать, немного заикается. У Влада все эти моменты есть. Мы спросили прежде всего у Влада, хочет ли он сниматься в фильме", — вспомнила мама подростка Наталья Погребная.

Влад с мамой Фото: 24tv.ua

Отмечается, что благодаря съемкам Влад впервые плавал в реке, получил свой первый гонорар и учился раздавать автографы. Подросток искренне говорит, что не против еще раз попасть на съемки. Хотя мечтает он вовсе не об актерской карьере.

"Я хочу стать кулинаром. Я умею готовить пиццу. Помогаю маме готовить еду", — сообщил Влад.

Влад с маленькой сестрой Фото: 24tv.ua

К слову, фильм "История Лизы" вскоре увидят зрители в 14 странах Европы. Права на социальную драму приобрел американский канал НВО, что снял всемирно известные "Чернобыль" и "Игру престолов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучанин Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории и стал первым в Украине парнем с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

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