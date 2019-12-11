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11 декабря • обновлено в 12:27
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Украинский подросток с синдромом Дауна сыграл главную роль в кино. Фото

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Харьковский подросток с синдромом Дауна Влад сыграл одну из главных ролей в фильме "История Лизы", в котором рассказывается о людях с такими же особенностями.

Как сообщает "24 канал", партнершей парня, которая сыграла Лизу, стала также девочка с синдромом Марьяна. Подростки изобразили в кинокартине влюбленную пару. Отмечается, этот фильм — социальная драма и финал у нее трагический.

Влад – актер фильма "История Лизы"

Влад – актер фильма "История Лизы"

Фото: 24tv.ua

По словам издания, маме Влада было сложно решиться на то, чтобы ее сын учавствовал в фильме из-за трагичности роли. Но она решила спросить прежде всего, хочет ли он сам. И, как оказалось, Влад очень любит кино, поэтому сразу согласился.

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"Принятие решения было очень сложным. Почему? Через трагичность роли. Да, они искали такого актера. Который умеет плавать, разговаривать, немного заикается. У Влада все эти моменты есть. Мы спросили прежде всего у Влада, хочет ли он сниматься в фильме", — вспомнила мама подростка Наталья Погребная.

Влад с мамой

Влад с мамой

Фото: 24tv.ua

Отмечается, что благодаря съемкам Влад впервые плавал в реке, получил свой первый гонорар и учился раздавать автографы. Подросток искренне говорит, что не против еще раз попасть на съемки. Хотя мечтает он вовсе не об актерской карьере.

"Я хочу стать кулинаром. Я умею готовить пиццу. Помогаю маме готовить еду", — сообщил Влад.

Влад с маленькой сестрой

Влад с маленькой сестрой

Фото: 24tv.ua

К слову, фильм "История Лизы" вскоре увидят зрители в 14 странах Европы. Права на социальную драму приобрел американский канал НВО, что снял всемирно известные "Чернобыль" и "Игру престолов".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лучанин Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории и стал первым в Украине парнем с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
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Хо Хол
Хо Хол
В президенты oкpaины его!
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