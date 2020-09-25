Украинский художник Юрий Бондар умер от коронавируса

Юля Ухина
Юля Ухина
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Украинский художник Юрий Бондар умер от коронавируса

Знаменитый закарпатский живописец, член Национального союза художников Украины Юрий Боднар умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом на личной странице в Facebook сообщила дочь художника Леся, а также его коллеги. На момент смерти Боднару было 65 лет.

"Сердце разрывает страшная боль... Папы не стало в 65 лет" – написала дочь художника.

Юрий Боднар. Facebook-аккаунт Николая Яцурака

Отметим, что ранее коллега Боднара, художник Николай Яцурак рассказывал в своих соцсетях, что Юрия вместе с супругой госпитализировали и поставили диагноз COVID-19. Жене после лечения стало легче, а Юрия пришлось переводить на искусственное дыхание и подключать к аппарату ИВЛ. Позже он сообщил о смерти художника.

"Нет его больше! Грустно, сложно... Покойся с миром друг", – написал Яцурак.

Facebook-аккаунт Николая Яцурака
Facebook-аккаунт Николая Яцурака

Юрий Боднар родился 28 июня 1955 года в селе Долгое, сейчас Иршавского района Закарпатской области. С 1976 года работал на Тернопольском художественно-производственном комбинате Художественного фонда Украины (художественное оформление, станковая и монументально-декоративная живопись). Впоследствии перешел на творческую работу.

Он писал произведения в области станковой живописи, в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. Произведения живописца хранятся в Тернопольском художественном музее.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер известный российский поэт и прозаик Владимир Эрль (настоящее имя – Владимир Горбунов). Ему было 73 года.

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