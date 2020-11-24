Украинский дизайнер и основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП

Известный украинский дизайнер, основатель и куратор львовской недели моды Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП. Ему было 37 лет.

Об этом сообщили его коллеги в Facebook. По информации пресс-службы полиции Львовской области, авария произошла вечером 23 ноября на трассе Львов – Шегини в районе села Бартатов Городокского района.

Нестеренко-Ланько переходил дорогу на пешеходном переходе, его сбила машина, которая двигалась на скорости. Пострадавший умер до приезда скорой.

Украинский Дизайнер Нестеренко-Ланько погиб в ДТП

Уточняется, что ДТП произошло на хорошо освещенном участке дороги. Молодого водителя Nissan задержали. По какой причине владелец авто не заметил пешехода на дороге – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября умер знаменитый режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк, который родился во Львове. Его похоронили на Лычаковском кладбище в понедельник, 23 ноября.

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