Украинский дизайнер и основатель Lviv Fashion Week погиб в ДТП

Известный украинский дизайнер, основатель и куратор львовской недели моды Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП. Ему было 37 лет.

Об этом сообщили его коллеги в Facebook. По информации пресс-службы полиции Львовской области, авария произошла вечером 23 ноября на трассе Львов – Шегини в районе села Бартатов Городокского района.

Нестеренко-Ланько переходил дорогу на пешеходном переходе, его сбила машина, которая двигалась на скорости. Пострадавший умер до приезда скорой.

Уточняется, что ДТП произошло на хорошо освещенном участке дороги. Молодого водителя Nissan задержали. По какой причине владелец авто не заметил пешехода на дороге – пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября умер знаменитый режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк, который родился во Львове. Его похоронили на Лычаковском кладбище в понедельник, 23 ноября.