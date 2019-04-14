Украинская звезда шоу ''Танцы со звездами'' сыграл пышную свадьбу в США

Украинская звезда американской версии шоу "Танцы со звездами" Валентин Чмерковский женился в Калифорнии (США).

Как пишет People, 33-летний танцор, брат "холостяка" Максима Чмерковского, женился на 25-летней американской танцовщице Дженне Джонсон. Пара познакомилась во время съемок танцевального проекта.

Фото: people.com

Роскошная церемония состоялась в городе Ранчо Палос Вердес — в отеле с видом на океан. Поздравить пару пришли 200 гостей - близкие друзья и родственники молодоженов.

Насколько известно, Чмерковский сделал предложение возлюбленной в июне прошлого года во время романтической поездки в Венецию.

"Когда мне было 17, я впервые увидел Венецию и подумал, что это самое романтичное место в мире. Я пообещал себе, что в следующий раз вернусь в Венецию, чтобы сделать предложение женщине, с которой хочу провести остаток моей жизни", - рассказал он местным журналистам.

Спустя 15 лет Чмерковский реализовал свою идею, чему несказанно рад.

"Это было идеально". — добавил танцор.

Братья-танцоры Валентин и Максим Чмерковский родились в Одессе. Вместе с родителями они переехали в США в 1994 году. Позже Максим вернулся в Украину, где стал героем проекта "Холостяк" на телеканале СТБ и ведущим программы "Куб". В июле 2017 года он также женился на танцовщице Пете Маргатройд, с которой состоял в отношениях с 2012-го. В январе 2017 года у пары родился сын Шэй Александер Чмерковский.

Максим Чмерковский Фото: ivona.bigmir.net

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская балерина, судья телешоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов официально стали мужем и женой. Свадьба также тайно прошла в США.

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