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Украинская телеведущая Шовкопляс заболела коронавирусом

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом

Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом.

Ведущая утренней программы "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилась коронавирусом.

Об этом звезда телеканала "1+1" рассказала на своей странице в Facebook. Ее семья также сдала ПЦР-тесты, но результаты еще не оглашались. Что касается коллег Шовкопляс, то COVID-19 у них не обнаружили.

"В конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Когда и где заразилась – не знаю. Есть волнение, но надеюсь и верю, что все как можно быстрее будет хорошо!" – отметила телеведущая.

Теперь Шовкопляс находится на самоизоляции под контролем врача. Также женщина посоветовала подписчикам беречь свое здоровье, соблюдать карантинные требования Министерства здравоохранения и укреплять свой иммунитет.

Неля Шовкопляс заявила, что заболела коронавирусом.

Неля Шовкопляс заявила, что заболела коронавирусом. Facebook Неля Шовкопляс

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался от коронавируса 6 сентября в своем доме в Лас-Вегасе (США). Музыканту было 49 лет.

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