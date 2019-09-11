Уход Джанабаевой от Меладзе: как развивались их отношения и почему все закончилось

Недавно российская певица Альбина Джанабаева сообщила о том, что прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе, с которым проработала около 14 лет.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, как развивались их отношения и почему все закончилось.

Альбина Джанабаева пришла в "ВИА Гру", которую продюсировал Константин Меладзе, в 2004 году. Ее первый кастинг проходил просто в номере одного из московских гостиниц. Альбина показала свои танцевальные способности — и сразу попала в группу. В то время она успела сняться только в рекламе, сыграть Белоснежку в корейском мюзикле, немного попеть на бэк-вокале у Валерия Меладзе и стать матерью.

Альбина Джанабаева в составе группы "ВИА Гра" Фото: 24smi.org

Джанабаева с первых дней пребывания в "ВИА Гре" получила особый статус. Ведь она родила сына Константина от брата продюсера Валерия Меладзе, а в 2014 году пара официально зарегистрировала свои отношения, а также родился второй сын Альбины и Валерия — Лука.

"ВИА Гра" и Валерий Меладзе Фото: uznayvse.ru

Меладзе и Джанабаева с сыном Костей Фото: kp.ua

В ноябре 2012 года Константин Меладзе объявил о закрытии "ВИА Гры" и пообещал с 1 января 2013 года заняться сольной карьерой Альбины. Таким образом, Джанабаева проработала в группе вплоть до ее закрытия и пробыла в ней 8 лет и 3 месяца.

Константин Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: cosmo.ru

Но уже в феврале 2018 года певица объявила, что прекратила сотрудничество с Константином. По словам Джанабаевой, она приняла такое решение из-за того, что Меладзе-старший был не в состоянии "продюсировать ее в полной мере".

"Я посмотрела в глаза реальности и поняла, что продюсировать в полной мере меня как артистку Константин не может. Это конфликт интересов создает с другими проектами. Ведь у Меладзе есть мужская, женская группы, певица, понимаете? Я не дождалась от него написания песен, что имеется в виду под продюсированием... Чувствовала себя неуверенно и хотела идти своей дорогой", — высказалась Альбина.

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе, группа MBAND, Вера Брежнева и Константин Меладзе Фото: hellomagazine.com

При этом Джанабаева отметила, что на семейные отношения эта ситуация не оказала негативного влияния — они с Константином продолжают хорошо общаться.

Вера Брежнева, Константин Меладзе, Алина Джанабаева, Валерий Меладзе Фото: 1tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Альбина Джанабаева рассказала, что прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram она заявила, что теперь работает с менеджмент-компанией Goldenlook.

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