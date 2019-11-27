Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

15.7т
Читать материал на украинском

Российская модель, "Королева России - 2019" Элина Воронцова угрожала журналисту телеканала "Москва 24". Как оказалось, ей не понравился сюжет, который тот сделал.

В телефонном разговоре девушка ругалась матом и всячески оскорбляла журналиста, пишет Telegram-канал Mash. После этого корреспонденту посыпались угрозы. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Новости
"Был безудержным в сексе": экс-любовница Линдеманна рассказала, как отдала его Лободе

"Когда человек прет против меня и обливает меня такой грязью, так технично, как ты это сделал, ты знаешь, ему потом за это язык могут отрезать. Ты меня оскорбил просто публично! Ты меня выставил бывшей пробл*дью, удачно выскочившей даже не замуж, а пристроившей свою п*зду. Либо мне компенсацию платить будешь. Либо переписываешь сценарий так, что я ох*ительная девочка, замужем всю жизнь, не за богатым мужиком, а счастлива в браке с любимым мужчиной", - заявила Элина Воронцова.

Девушка утверждает, что корреспондент канала "совершил ошибку" и угрожает связями своего мужа.

Внимание! На видео присутствует нецензурная речь!

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

instagram.com/vorontsova_elina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
79
62
Смешно
1
Интересно
6
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Keller Johann
Keller Johann
Каждая третья проститутка в Германии с Украины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Keller Johann, так это по тому что на Украине красивых девушек 90% а у вас в чуркорашии 5% остальные крокодилы по тому что помесь с Кавказом и Азией))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
стоп рашизму
стоп рашизму
Keller Johann, каждая вторая профура в мире из раши-параши)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Keller Johann
Keller Johann
Если бы не написали что она русская подумал бы что хохлушка.. видно что недалекая и оттюнингованная девушка...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andria Viktor
Andria Viktor
Русский язык красочен и многогранен,учите досконально,как Отче Наш.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги