Угрожала и материлась: в сеть слили скандальную запись с "Королевой России"

Российская модель, "Королева России - 2019" Элина Воронцова угрожала журналисту телеканала "Москва 24". Как оказалось, ей не понравился сюжет, который тот сделал.

В телефонном разговоре девушка ругалась матом и всячески оскорбляла журналиста, пишет Telegram-канал Mash. После этого корреспонденту посыпались угрозы. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

instagram.com/vorontsova_elina_official

"Когда человек прет против меня и обливает меня такой грязью, так технично, как ты это сделал, ты знаешь, ему потом за это язык могут отрезать. Ты меня оскорбил просто публично! Ты меня выставил бывшей пробл*дью, удачно выскочившей даже не замуж, а пристроившей свою п*зду. Либо мне компенсацию платить будешь. Либо переписываешь сценарий так, что я ох*ительная девочка, замужем всю жизнь, не за богатым мужиком, а счастлива в браке с любимым мужчиной", - заявила Элина Воронцова.

Девушка утверждает, что корреспондент канала "совершил ошибку" и угрожает связями своего мужа.

Внимание! На видео присутствует нецензурная речь!

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

instagram.com/vorontsova_elina_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира.

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