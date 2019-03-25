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Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире

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Преподаватель физики и математики из сельской школы Кении признан лучшим учителем в мире, он получил награду ежегодной премии Global Teacher Prize в размере $1 млн.

Как сообщает The Guardian, Питер Табичи, который принадлежит к католическому ордену францисканцев, опередил около 10 тысяч претендентов из 179 стран. Отмечается, что он отдает до 80% своей зарплаты на помощь ученикам, подавляющее большинство которых из бедных семей, а почти треть не имеют одного из родителей или вообще круглые сироты.

Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире

Фото: The Guardian

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На церемонии вручения премии в Дубае Табичи сказал: "Я здесь только благодаря тому, чего добились мои ученики".

Учителя из глухой африканской деревни признали лучшим в мире

Фото: The Guardian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Global Teacher Prize Ukraine-2018 назвали лучшего учителя страны.

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