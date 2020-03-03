Участница "Від пацанки до панянки" рассказала об опухоли мозга из-за побоев

Участница популярного реалити "Від пацанки до панянки", 22-летняя Мария Переселкина поделилась личной историей о смерти матери, которая умерла после побоев отца.

У женщины из-за постоянных избиений развилась опухоль мозга. После того, как мать Переселкиной скончалась, девушка прекратила общение с отцом, сообщила пресс-служба Нового канала.

Участница "Від пацанки до панянки" Мария Переселкина Пресс-служба Нового канала

"Я обижаюсь на маму, хотя она и умерла. Почему выбрала не родную дочь, а человека, который ее бил? Ведь именно из-за него у мамы развилась опухоль мозга, от которой она умерла. С отцом я тоже почти не общаюсь – он сейчас живет в Луганской области, у него новая семья", – поделилась Мария.

Утолять обиды и боль девушка начала с помощью наркотиков и стриптиза, которым зарабатывает на жизнь.

Участница "Від пацанки до панянки" Мария Переселкина Пресс-служба Нового канала

"Это прикольная работа. Ты все время тусишь, и тебе за это еще и неплохо платят. Все деньги я трачу на травку – она для меня важнее, чем завтрак. Употребляю почти каждый день", – указала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, участница реалити "Від пацанки до панянки" Карина Завиша вместо Школы леди отправилась в реабилитационный центр, где будет лечиться от алкоголизма.

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