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27 октября • обновлено в 13:46
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"Убил и закопал м*скаля": Мухарский сделал неожиданное признание

1.4т Читать материал на украинском

Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский рассказал, как он "убил и закопал" российского либерального журналиста Ипатия Лютого (Казанского) – один из своих творческих образов.

В эфире ObozTV актер рассказал, что у него есть три "альтер-эго", а от четвертого – "м*скаля" – он отказался.

"Орест Лютый – это одно из моих альтер-эго. У нас троица. Антон Мухарский, как говорит Орест Лютый – русифицированная киевская падлюка, которая родилась в Киеве почти 50 лет назад. Есть украинизированный Антин Мухарский – он как раз является писателем, актером и телеведущим. И есть еще Орест Лютый – третье альтер-эго, радикальный певучий профессор антропологии из Стрыя, который может себе позволять говорить то, чего не могут говорить Антон или Антин", – поведал Мухарский.

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"У нас еще был Ипатий Лютый (Казанский). Это был проходной персонаж, мы его убили и закопали. У каждого украинца на огороде должен быть прикопан хотя бы один м*скаль, чтобы картошка хорошо родила. Это так персонаж одной моей книжки говорит. И мы, выполняя этого желание, прикопали Ипатия Лютого, м*скалика, на огороде под хатой", – добавил он.

'Убил и закопал м*скаля': Мухарский сделал неожиданное признание

Ипатий Лютый (Казанский)

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Антин Мухарский также предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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Темы
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Персона
Антин Мухарский
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Так надо ж было его убить выстрелом в голову. А так вдруг он выкопается и снова залезет ночью назад, Мухарскому в череп?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ГГерой...однозначно ..Дайте ему медаль за подвиг
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