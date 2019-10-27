Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский рассказал, как он "убил и закопал" российского либерального журналиста Ипатия Лютого (Казанского) – один из своих творческих образов.

В эфире ObozTV актер рассказал, что у него есть три "альтер-эго", а от четвертого – "м*скаля" – он отказался.

"Орест Лютый – это одно из моих альтер-эго. У нас троица. Антон Мухарский, как говорит Орест Лютый – русифицированная киевская падлюка, которая родилась в Киеве почти 50 лет назад. Есть украинизированный Антин Мухарский – он как раз является писателем, актером и телеведущим. И есть еще Орест Лютый – третье альтер-эго, радикальный певучий профессор антропологии из Стрыя, который может себе позволять говорить то, чего не могут говорить Антон или Антин", – поведал Мухарский.

"У нас еще был Ипатий Лютый (Казанский). Это был проходной персонаж, мы его убили и закопали. У каждого украинца на огороде должен быть прикопан хотя бы один м*скаль, чтобы картошка хорошо родила. Это так персонаж одной моей книжки говорит. И мы, выполняя этого желание, прикопали Ипатия Лютого, м*скалика, на огороде под хатой", – добавил он.

Ипатий Лютый (Казанский)

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Антин Мухарский также предложил отгородить стеной оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!