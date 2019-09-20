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20 сентября • обновлено в 16:01
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У скандального российского рокера случился сердечный приступ

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У лидера группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, которого многие знают под псевдонимом Паук, случился приступ.

Об этом в комментарии РЕН ТВ сообщила представительница музыканта Мария Рунова, уточнив, что ему стало плохо в Мытищинском суде.

У Сергея Паука Троицкого случился приступ

У Сергея Паука Троицкого случился приступ

instagram.com/pauk_ktr

В ходе заседания планировалось рассмотреть дело о его вождении в нетрезвом виде. По словам Руновой, Троицкий сильно переживал, а в здании суда почувствовал тяжесть в груди.

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"У суда он вышел покурить, я смотрю: он буквально сползает по стенке. Мы с подругой его под руку подхватили, положили на заднее сиденье машины и вызвали скорую", — рассказала она.

Сергей Паук Троицкий по центру

Сергей Паук Троицкий по центру

instagram.com/pauk_ktr

Уточняется, что музыкант отказался от госпитализации и вернулся домой сразу после того, как медики сделали укол. "У него давление от 180 до 210, когда он переутомится или попсихует", – добавила Рунова.

Карта вызова скорой помощи Троицкому

Карта вызова скорой помощи Троицкому

Рен.Тв

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Троицкий попал в черный список центра "Миротворец" из-за гастролей в Крыму и антиукраинской пропаганды.

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Персона
Сергей "Паук" Троицкий
Теги
шоу-бизнес Сердце
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