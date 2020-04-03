"У них там терки": экс-ведущая "Орла и Решки" рассказала о проблемах из-за поездки в "ДНР"

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Клава Кока рассказала о конфликте на проекте из-за ее поездки в "ДНР".

Так, по словам девушки, после посещения оккупированной территории, ее выгнали из украинской версии шоу. А все выпуски, которые она отсняла вместе с командой – показали только на российском телевидении. Об этом Кока заявила в эфире программы "Пятница с Региной" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Клава Кока Скриншот с видео

"Я поехала в ДНР и после этого мне запретили сниматься в "Орле и Решке". Все, что мы сняли – показали только на российском телевидении. Передача украинская и у них там свои терки", – сказала Кока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина.

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