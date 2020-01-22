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22 января • обновлено в 13:28
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У Навки раскрыли интересный факт о муже Заворотнюк

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У знаменитой российской фигуристки Татьяны Навки открыли секрет про ее коллегу, мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.

Оказалось, что мужчина не всегда хотел заниматься фигурным катанием.

Соответствующие данные появились на одной из страниц "Навка Шоу" жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в соцсетях - там информировали, что вскоре представят много интересных фактов из биографии Чернышева.

Пока же его поклонникам рассказали, что на самом деле когда-то он увлекался хоккеем и собирался строить профессиональную карьеру именно на этом поприще, однако родители отдали его на фигурное катание.

"Кто знает, какое будущее могло быть у юноши, если бы родственники решили поступить иначе", - говорится в сообщении.

У Навки раскрыли интересный факт о муже Заворотнюк

Напомним, ранее новая жена Евгения Петросяна сделала странное признание про себя.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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