''У меня зародились подозрения'': Тодоренко рассказала, как узнала о беременности

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря 2018 года родила первенца, рассказала, как узнала о беременности.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Также Регина опубликовала снимки, на которых она была на первом месяце беременности, но еще не знала об этом.

"На этом фото я на 1 месяце беременности. Еще ничего не подозреваю о том, что я уже не одна, поэтому на съемках шоу "Голос Улиц" я прыгала, скакала, садилась на шпагат, пытаясь хоть как-то согреться в жутко холодном павильоне, и развлекала публику", — написала Тодоренко.

Фото: скриншот

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Также по словам ведущей, в один из съемочных дней, когда она переодевалась, ей показалось, что с ее телом произошли кое-какие изменения.

"С моим телом произошли кое-какие изменения — грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения. После съемок я сразу же купила тест — и вот оно! Тест показал заветные две полоски", — добавила Регина.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Кроме того, она отметила, что к зачатию ребенка они с российским певцом Владом Топаловым готовились ответственно. Она пила фолиевую кислоту по назначению врача и отказалась от алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые рассказала читателям в соцсети, как проходила ее беременность первенцем, которого она родила в декабре 2018 года от российского певца Влада Топалова.