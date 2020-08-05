У дочки Заворотнюк подозревают коронавирус: девушка рассказала о состоянии
Анна Заворотнюк заболела. mediacratia.ru
Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сильно заболела и подозревает в себя коронавирус.
Об этом 24-летняя девушка призналась на своей странице в Instagram. Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" сдала тест на COVID-19, пока симптомы ей напоминают сильную простуду.
"Надо быть очень аккуратным, особенно если мы живем вместе с родителями, бабушками и дедушками. Согласно статистике молодой организм гораздо проще переносит вирус, а вот пожилым людям это дается очень тяжело. Я, пока не узнаю своих результатов, закрылась в комнате и выдвигаю нос только, чтобы забрать тарелку с едой", – рассказала Анна.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной eg.ru
Поклонники пожелали девушке скорейшего выздоровления. Многие надеются, что ее подозрения не подтвердятся.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Заворотнюк рассказала, что планирует переехать из загородного особняка в Подмосковье, где она живет вместе с семьей.