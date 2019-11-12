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12 ноября • обновлено в 15:50
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У Данилко отреагировали на новость о сердечном приступе: что произошло с артистом

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Вечером 11 ноября появилась новость, что украинский певец Андрей Данилко перенес блокаду сердца. Вскоре о состоянии артиста рассказал его представитель Андрей Уренев.

Так, в комментарии Апостроф, Уренев лишь посмеялся на вопрос о сердечном приступе, и рассказал, как все происходило на самом деле.

Андрей Данилко

Андрей Данилко

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"Такое было желание – приехать домой, закрыть двери, пожарить картошку и никого не видеть" - Андрей Данилко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА"

Менеджер опроверг информацию о том, что Данилко плохо чувствовал себя на съемочной площадке:

"Да, вчера мы смеялись над этой "новостью". У Андрея был приступ банальной межреберной невралгии утром в день съемок. По дороге на съемку он заехал в больницу, где для облегчения невралгии ему сделали новокаиновую блокаду, и он поехал на съемку. Если бы не выступления, просто перетерпел бы. На площадке все было абсолютно нормально".

Андрей Данилко

Андрей Данилко

Гордон

Также Уренев отреагировал и на сообщения о том, что певец менял костюмы из-за обильного потовыделения. На самом деле, частая смена сценических нарядов была задумана по сценарию:

"Концептуально разные номера для разных частей программы".

Верка Сердючка

Верка Сердючка

24 СМИ

Кроме того, Уренев посмеялся и над утверждением, что Данилко был очень бледным:

"Как они, интересно, бледность под гримом разглядели?".

Верка Сердючка

Верка Сердючка

BBC

Как сообщал OBOZREVATEL,украинский певец и шоумен Андрей Данилко высказался об украинских звездах в политике. По его мнению, украинские звезды идут в политику из-за денег и жадности, хотя явно не являются голодающими.

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Персона
Андрей Данилко
Место
Украина
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