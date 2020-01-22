"Ты диви": муж Пугачевой с перепугу заговорил на украинском

Российский комик и муж знаменитой Примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин так удивился снегу, что заговорил на украинском языке.

Об этом он высказался в сториз на своей странице в Instagram.

Ни для кого не секрет, что зима 2019-2020 года выдалась совсем не снежной для большинства регионов как Украины, так и России. Не стала исключением и Московская область, где проживают Галкин с семейством.

Но 22 января погода все же порадовала их снегом.

"Все-таки не лето. А снежок-то крупнолистовой идет. Ты диви. Все-таки средняя полоса России", - проговаривает юморист на видео.

Напомним, ранее Максим Галкин попался на флирте с другой женщиной.

Тем временем Алла Пугачева жалуется на плохое самочувствие.

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