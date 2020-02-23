TVORCHI заявили о проблемах во время выступления на Нацотборе

Вокалист группы TVORCHI Джеффри Кенни сообщил о проблемах со звуком во время выступления на Национальном отборе на Евровидение 2020.
Джеффри Кенни заявил, что ему не включили песню в ушной микрофон. Об это сообщили в официальном Instagram-аккаунте Национального отбора.
Скриншот из видео
Кенни отметил, что он слышал только свой голос. По словам участников группы, технические проблемы с ушным микрофоном у них были и во время выступления в полуфинале.
⚡️💥 Скандал на Нацвідборі: під час виступу TVORCHI стався технічний збій. ᅠ Вокалісту Джеффрі Кенні не ввімкнули пісню в вушний мікрофон. Він чув тільки свій голос. 👉 ᅠ Це підтвердив менеджер гурту. ᅠ Джерело: @slukh.media ᅠ #tvorchi #esc #eurovision #esc2020 #eurovision2020
Участники группы добавили, что больше не будут участвовать в украинском национальном отборе на Евровидение.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020, победу в котором одержала группа Gо_A. За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
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