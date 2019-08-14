"Твое место на сцене!" Ведущий из "Слуги народа" снова разозлил сеть

Украинский шоумен Александр Скичко, который прошел в парламент от партии "Слуга народа", разозлил пользователей сети политическими планами.

На своей странице в Instagram он признался, что обсудил законопроект в сфере инфраструктуры, на что в ответ получил советы от недовольных украинцев.

"Встреча выпускников Трускавецкого Национального университета имени Риксуса! А если серьезно, то обсуждали наработки законопроектов в сфере инфраструктуры", – написал он.

В комментариях ему вновь посоветовали вернуться на сцену и не лезть в политику. "Это ужас", "Иди на сцену, там твое место", "Кошмар, будущее нашей страны будут решать эти идиоты", – разозлились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скичко посоветовали отказаться от работы в команде президента Владимира Зеленского.

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