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"Твое место на сцене!" Ведущий из "Слуги народа" снова разозлил сеть

2.6т Читать материал на украинском

Украинский шоумен Александр Скичко, который прошел в парламент от партии "Слуга народа", разозлил пользователей сети политическими планами.

На своей странице в Instagram он признался, что обсудил законопроект в сфере инфраструктуры, на что в ответ получил советы от недовольных украинцев.

"Встреча выпускников Трускавецкого Национального университета имени Риксуса! А если серьезно, то обсуждали наработки законопроектов в сфере инфраструктуры", – написал он.

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В комментариях ему вновь посоветовали вернуться на сцену и не лезть в политику. "Это ужас", "Иди на сцену, там твое место", "Кошмар, будущее нашей страны будут решать эти идиоты", – разозлились пользователи.

"Твое место на сцене!" Ведущий из "Слуги народа" снова разозлил сеть
"Твое место на сцене!" Ведущий из "Слуги народа" снова разозлил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скичко посоветовали отказаться от работы в команде президента Владимира Зеленского.

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Персона
Александр Скичко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа шоу-бизнес
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