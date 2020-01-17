Турчинов засветился на концерте украинской рок-группы. Фото

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов посетил концерт украинской группы OT VINTA, который состоялся 16 января в Киеве.

Об этом рассказал сам Турчинов, опубликовав снимки на своей странице в Facebook.

Александр Турчинов uanova.net

Так, на одной из фотографий экс-секретарь СНБО сфотографирован вместе с участниками группы.

"Классный был концерт. OT VINTA – одна из моих любимых групп. Слушайте украинское!", –подписал кадр Турчинов.

Также в своей соцсети экс-секретарь СНБО сделал еще одну публикацию, в которой показал и другие фото с концерта:

"Лидер группы OT VINTA, музыкант, поэт и художник Юрий Григорович Журавель и его лучшая команда дали невероятный по энергетике концерт сегодня в Киеве. Украинская музыка, украинские песни – это действительно круто. Все, кто сегодня были в Докер пабе, могут это подтвердить!"

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA Facebook @oleksandr.turchynov

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA Facebook @oleksandr.turchynov

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA Facebook @oleksandr.turchynov

OT VINTA Facebook @oleksandr.turchynov

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