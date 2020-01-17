Главная Новости
17 января • обновлено в 08:32
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Турчинов засветился на концерте украинской рок-группы. Фото

693
Читать материал на украинском

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов посетил концерт украинской группы OT VINTA, который состоялся 16 января в Киеве.

Об этом рассказал сам Турчинов, опубликовав снимки на своей странице в Facebook.

Александр Турчинов

Александр Турчинов

uanova.net

Новости
"Рада превращается в Голливуд": "слуги народа" пришли на работу с сумками за 35 тысяч. Фото

Так, на одной из фотографий экс-секретарь СНБО сфотографирован вместе с участниками группы.

"Классный был концерт. OT VINTA одна из моих любимых групп. Слушайте украинское!", подписал кадр Турчинов.

Также в своей соцсети экс-секретарь СНБО сделал еще одну публикацию, в которой показал и другие фото с концерта:

"Лидер группы OT VINTA, музыкант, поэт и художник Юрий Григорович Журавель и его лучшая команда дали невероятный по энергетике концерт сегодня в Киеве. Украинская музыка, украинские песни – это действительно круто. Все, кто сегодня были в Докер пабе, могут это подтвердить!"

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Александр Турчинов на концерте группы OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

OT VINTA

OT VINTA

Facebook @oleksandr.turchynov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нардеп и музыкант Святослав Вакарчук до конца 2020 года может вместе с "Океаном Ельзы" выпустить новый альбом группы. Политик отметил, что работа над новыми песнями идет достаточно активно.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Александр Турчинов
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги