"Цинизм превзошел все пределы": в РФ потребовали лишить Урганта гражданства

Члены православного движения потребовали лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства и закрыть шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Соответствующая петиция была опубликована на сайте CitizenGO.

Иван Ургант 1ul.ru

Причиной такой реакции общественного движения стал эфир "Вечернего Урганта" от 7 января 2020 года, гостьем которого стал Жерар Депардье.

Активисты обвинили Урганта в глумлении над чувствами верующих во время интервью с Жераром.

"7 января 2020 года Первый канал и передача "Вечерний Ургант" решили "поздравить" православный мир возмутительным выпуском, в котором позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями. Мы считаем передачи с подобной риторикой совершенно недопустимыми и оскорбительными не только для верующих, но и для всех тех, кто уважает культуру и традиции нашей страны! Руководство Первого канала должно извиниться, наказать виновных и немедленно удалить возмутительный выпуск", – говорится в тексте петиции.

Иван Ургант и Жерар Депардье кадр из шоу "Вечерний Ургант"

"Иван Ургант показал фотокомпиляцию, пародирующую икону с изображением Рождества Иисуса Христа, и тем самым задал тон для беседы с Депардье. Бывший актер активно поддержал предложенную тему и сравнил Христа с поросенком", – продолжают активисты.

Иван Ургант и Жерар Депардье кадр из шоу "Вечерний Ургант"

"Канал находится на государственном финансировании и руководство канала должно понимать, что православные христиане составляют большинство населения России. Именно за счет этих людей Иван Ургант получает свою немалую зарплату в качестве ведущего, но, судя по выпуску, не скрывает своего пренебрежения к их чувствам. Ведущий не в первый раз позволяет себе недопустимое поведение по отношению к верующим, однако в этот раз его цинизм превзошел все возможные пределы", – говорится в тексте петиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ургант высмеял пресс-конференцию российского премьера Дмитрия Медведева.

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