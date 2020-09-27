Цимбалюк о "Танцях з зірками": участие Мейхер и Димопулос никто не расценивает как честную борьбу

Тарас Цимбалюк – секс-символ отечественного кино и один из самых горячих участников шоу "Танці з зірками".

Артист успевает не только заниматься подготовкой к шоу, но и сниматься параллельно в двух проектах, к тому же старается уделять внимание близким и любимым людям.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL Цимбалюк признался, что поменялось у него в жизни после старта проекта "Танці з зірками", как реагирует на критику, и рассказал об отношениях с партнершей Яной Заец (чтобы посмотреть видео, доскрольте материал до конца).

– Расскажи о тех своих ощущениях и эмоциях, когда вас пригласили на "Танці з зірками".

– В тот момент эмоции были непонятные, поскольку я не знал, на что иду. Для меня было приятно получить такой вызов и опыт.

– Что изменилось в вашей жизни, когда вы стали участником одного из самых популярных проектов в стране?

– Я практически лишился свободного времени, поскольку сейчас я снимаюсь параллельно еще в двух проектах. Конечно, стало больше друзей, единственное, сейчас я практически не принадлежу себе, поскольку я постоянно на репетициях и сьемках. Но это круто на самом деле. Это должно дать какой-то толчок в будущем.

– Сколько часов занимаетесь подготовкой к танцу? Что дается вам сложнее всего?

– Занимаюсь в день приблизительно от трех до шести часов. Все танцы даются сложно, учитывая то, что раньше я не занимался этим.

– Для танцев нужна хорошая физическая подготовка, ваше тело как восприняло такую нагрузку? Если не секрет, сколько скинули килограмм за эти тренировки?

– Учитывая, что один из наших козырей – это поддержки, конечно, очень важно иметь неплохую физическую форму. Я бросил сейчас занятия спортом, теперь тренируюсь только на паркете. С начала проекта "Танці з зірками" я сбросил семь килограммов.

– Расскажите, насколько комфортно вам работать в паре с Яной Заец? Случаются ли конфликты? Устраивает ли Яна в качестве тренера?

– С Яной бывает по разному, мы с ней полярные люди, она, конечно, чемпион, стремится к лучшему, она тянет меня за собой. Я так думаю, что так и нужно. Она, безусловно, профессионал своего дела, гимнастка, и в нашей паре это важно. Яна – строгая и требовательная.

– Как вы отреагируете, если телезрители будут вас сравнивать с предыдущими секс-символами, среди которых Иракли Макацария и Даниель Салем?

– Пускай сравнивают. С Иракли я лично не знаком, а с Даниелем я не так давно познакомился. Он крутой чувак и приятный, как человек, по общению. Наверное, мы похожи с ним, в одном типаже.

– Как ваша возлюбленная Тина отреагировала на участие в шоу? Не ревнует ли она к партнерше по танцам?

– Тина восприняла мое участие положительно. Обрадовалась и максимально сейчас поддерживает, за что ей огромное спасибо. Она абсолютно не ревнует, особенно к Яне.

Отметим, в одном из выпусков шоу "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк сделал предложение своей избраннице. Подробнее об этом читайте по ссылке.

– По вашему мнению, кто в этом сезоне является самым сильным участником? Кто ваш главный конкурент?

– Самым сильным участником сезона будет Юля Санина (танцует в паре с Димой Жуком. – Ред.). Это одна из лучших и самых интересных пар, несмотря на то, что там Надежда Мейхер и Санта Димопулос выступают просто как профессионалы. На самом деле они уже занимались танцами, поэтому их присутствие на шоу никто не расценивает как честную борьбу, поскольку у ребят много было времени, чтобы готовиться. Это не так интересно, как Юля Санина – человек, который пришел, вырос в проекте и показывает крутой результат. Ею все восхищаются, она молодец.

– Как вы реагируете на критику? Готовы получать "по шапке" за ошибки в танцах?

– Я готов к критике, поскольку понимаю, что я "деревянный", понимаю, что я плохо танцую. Думаю, это абсолютно нормально.

Отметим, Тарас Цимбалюк стал известный украинскому телезрителю благодаря главной роли в нашумевшей исторической драме "Черный ворон" и сериале "Спіймати Кайдаша". Подробнее об этом читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

Смотрите также яркие выступления Тараса Цимбалюка и Яны Заец в шоу "Танці з зірками":

Как сообщал OBOZREVATEL, во время второго прямого эфира "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк едва не уронил партнершу.