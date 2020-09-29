Трамп потратил на укладку волос $70 000 в год и подвергся критике в сети

Президент США Дональд Трамп потратил на укладку волос $70 000 в год, что вызвало волну критики в сети.

Об этом рассказала конгресвумен Александрия Окас-Кортес на своей странице в Twitter. Она отметила, что всю сумму официально списали на бизнес-расходы. То есть за прическу Трампа заплатили американские налогоплательщики.

"В прошлом году республиканцы направили в мой адрес такое количество желчи и ненависти за то, что я посмела на собственный день рождения сделать себе приятный подарок и потратить на парикмахера $250 из своего кармана", – возмутилась женщина.

В сети высмеяли расходы президента, отметив, что на самом деле его прическа не стоит таких денег. Некоторые пользователи даже предлагали свои услуги, за которые взяли бы небольшую цену.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская порнозвезда Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд), которая написала книгу об интиме с Дональдом Трампом, отсудила у президента США 44 100 долларов (1,2 млн гривен).