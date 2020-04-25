Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которую накануне Журнал Glamour лишил звания "Женщина года" из-за скандальных высказываний о домашнем насилии, снова обратилась к подписчикам.
В посте на своей странице в Instagram она извинилась за слова о том, что женщины сами несут ответственность за то, что мужья поднимают на них руку. Тодоренко отметила, что выступает против любых форм насилия.
Ведущая призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и "гнусных реалиях", в которых живут многие женщины.
Регина Тодоренко
Фото: instagram/reginatodorenko
"Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", – написала она.
Тодоренко также сообщила, что ее высказывание якобы заставило многих женщин перестать молчать.
"Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!" – говорится в посте.
Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр "Насилию.нет", Центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сёстры", Кризисный Центр для Женщин, "ТынеОдна"), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное - выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю.
Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.
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