Певица и телеведущая Регина Тодоренко, которую накануне Журнал Glamour лишил звания "Женщина года" из-за скандальных высказываний о домашнем насилии, снова обратилась к подписчикам.

В посте на своей странице в Instagram она извинилась за слова о том, что женщины сами несут ответственность за то, что мужья поднимают на них руку. Тодоренко отметила, что выступает против любых форм насилия.

Ведущая призналась, что не подозревала о масштабах проблемы и "гнусных реалиях", в которых живут многие женщины.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

"Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", – написала она.

Тодоренко также сообщила, что ее высказывание якобы заставило многих женщин перестать молчать.

"Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!" – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Glamour лишил Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии. Все началось с того, что телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Затем она высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

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