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25 апреля • обновлено в 17:28
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Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандальных высказываний о домашнем насилии

1.3т
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Журнал Glamour лишил певицу и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после ее скандальных высказываний о домашнем насилии.

Об этом говорится в официальном Instagram-аккаунте издания. "За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению. Регина Тодоренко больше не носит титул "Женщина года" Glamour. Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", – заявила редакция издания.

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Фото: instagram/reginatodorenko

Тодоренко лишили звания "Женщина года" после скандальных высказываний о домашнем насилии

Отметим, что сначала телеведущая нелестно отозвалась об Агате Муцениеце, которая ушла от Павла Прилучного после громкого скандала. Потом же она оказалась в центре скандала из-за своего высказывания о домашнем насилии.

"Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!". Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?", – заявляла Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили официально развестись стало известно в феврале 2020 года. Прилучный подтвердил эту информацию и заявил, что теперь их объединяют "только дружеские отношения". Муцениеце позже раскрыла причину их развода.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Регина Тодоренко
Теги
шоу-бизнес шоу
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