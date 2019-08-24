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Тина Кароль исполнила гимн на крыше в центре Киева: фото и видео

5.9т Читать материал на украинском

Известная певица, народная артистка Украины Тина Кароль исполнила гимн во время торжественного празднования Дня независимости в Киеве.

Фото и видео появились в сети. Кароль пела гимн с крыши консерватории. Ей аккомпанировал известный пианист Мирослав Скорик. Также на Майдане исполнила рэп исполнительница Алина Паш.

Тина Кароль исполнила гимн на крыше в центре Киева: фото и видео
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Тина Кароль исполнила гимн на крыше в центре Киева: фото и видео
Тина Кароль исполнила гимн на крыше в центре Киева: фото и видео

В сети появилось полное видео исполнения гимна на Майдане Независимости:

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее заявил о намерении отказаться от проведения военного парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение вызвало негодование у украинцев – они зарегистрировалипетицию с требованием провести парад. Ветераны АТО в свою очередь пообещали организовать собственный парад без участия властей.

После этого глава Офиса президента Андрей Богдан анонсировал вместо парада Шествие Достоинства, в котором должны принять участие представители разных родов войск ВСУ, ветераны АТО, а также "медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры".

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Темы
День Независимости Праздники Парад на День Независимости
Персоны
Тина Кароль Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
праздник
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