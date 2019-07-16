"Теперь и Лукашенко не откажет": сеть разозлил концерт Михалка для "Слуги народа" на Троещине

На Троещине в Киеве, 18 июля, состоится бесплатный концерт группы "Ляпис Трубецкой". Выступление пройдет в рамках предвыборного тура одного из кандидатов в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

На этот факт обратили внимание в Twitter "РБ головного мозга". "Михалок теперь слуга народа", — написали в микроблоге.

"Думаю, после всего и Лукашенко не откажет", "Михалок рискует. С Троещины не все возвращаются домой", "А он вам ничего не должен!", "Не сотвори себе кумира, как говорится", "Но по итогу окажется так: нас позвали на один ивент, мы согласились, а оказалось, что там вот такая шняга", — написали в комментариях к твиту.

Отметим, что концерт Михалка пройдет в рамках предвыборной кампании владельца стоматологической клиники, 31-летнего кандидата Артема Дубнова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области людям раздавали листовки с приглашением на концерт певиц Тины Кароль, Натальи Могилевской и шоумена Дяди Жоры. Однако в результате история обернулась скандалом.

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