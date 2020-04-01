Российскую актрису и телеведущую Татьяну Лазареву экстренно госпитализировали с ужасными болями в Испании.

Об этом рассказала сама знаменитость на своей странице в Facebook.

Татьяна Лазарева Instagram @lazarevatut

"Вчера где-то с обеда начала чувствовать какую-то слабость, и даже в районе пяти решила прилечь. Проснулась я минут через сорок, уже с ощущением нарастающей боли в левой и нижней части живота, причем она так быстро усиливалась, что я вызвала скорую, понимая, что очевидно что-то пошло не так. Скоро я уже практически выла от боли. Минут через 40 приехала скорая, доктор сказал, что везти меня пока никуда не может, но поставит два укола – обезболивающий и расслабляющий, после чего уехал, сказав, что если не станет легче через 10-15 минут, то нужно вызвать его снова. Легче не стало, стали неметь руки и в моменты волнообразного нарастания боли отключаться сознание, начало тошнить", – пишет Лазарева.

Актрисе вновь пришлось вызывать скорую:

"Он приехал и влил мне, судя по всему, какой-то совсем уже морфин, потому как я просто загибалась от боли. Потом он вызвал специальную скорую, чтобы везти меня в больницу, причем не очень понятно было в какую, потому что здесь все больницы в основном перенастроены на коронавирус, а у меня был явно не он. В какой-то момент боль все-таки начала утихать и к моменту приезда в больницу вообще куда-то делась, как ее и не было, осталась только жуткая слабость".

Когда Лазарева все-таки попала в клинику, у нее взяли необходимые анализы. Результат МРТ показал, что у артистки камень в левой почке, и он двинулся. Сейчас звезда лежит в палате, ждет ответа от страховой компании, оплатят ли ей операцию.

Татьяна Лазарева sensum-club.pro

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 79-летнего Пласидо Доминго, который 22 марта сообщил о том, что инфицирован коронавирусом COVID-19, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

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