МоваЯзык

Топ-темы:

Тарзан устроил вечеринку с девушками в отсутствие Королевой: у певицы пропали драгоценности

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
3,6 т.
У певицы Наташи Королевой похитили деньги, когда Тарзан устроил вечеринку с девушками

У певицы Наташи Королевой похитили драгоценности, когда Тарзан устроил вечеринку с девушками. Today.ua

У российской певицы украинского происхождения Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, исчезли украшения и деньги из квартиры, когда она была на отдыхе.

Об этом стало известно изданию "РЕН ТВ" из собственных источников. Так, муж артистки Тарзан (Сергей Глушко) не поехал вместе с женой, а остался дома и 19 августа устроил вечеринку с малознакомыми девушками.

Когда Королева вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли. Мужчина признался, что к нему приходили гости. Поэтому певица заявила в полицию об исчезновении 3 тысяч евро (почти 100 тысяч гривен) и украшений на 5 млн рублей (1,8 млн грн). Правоохранители разыскивают незнакомок.

Наташа Королева и Тарзан.

Наташа Королева и Тарзан. Газета.Ру

Напомним, Сергей Глушко является вторым мужем певицы. Они воспитывают 18-летнего сына Архипа. Первый брак с Игорем Николаевым длился с 1992-го по 2001-й год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева рассказала, что они с мужем были вынуждены закрыть сеть салонов красоты и фитнес-центры.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

РоссиязвездыНовости Россиишоу-бизнесНаташа КоролеваСергей Глушко (Тарзан)
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди