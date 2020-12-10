Тарас Цимбалюк – о съемках для "Ленинграда": это же круто, что клип российской группы – Made in Ukraine

Популярный украинский актер Тарас Цимбалюк, который стал героем нового клипа российской группы "Ленинград" на песню "Миг", рассказал о съемках видео и отметил – его не смутил факт сотрудничества с коллективом из РФ.

Также артист указал, что в настоящее время слишком часто проводятся параллели между творчеством и политикой, но, по его мнению, это абсолютно разные вещи. Цимбалюк добавил – круто, когда клип популярного исполнителя снимается в Украине. Подробнее – в эксклюзивном материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сомнений из-за того, что "Ленинград" – группа из России, совсем не было. Знаете, слишком много в наше время проводится параллелей между политикой и искусством... Думаю, это совершенно разные вещи. Более того, сейчас есть такая тенденция, что в Киеве снимают клипы известные исполнители и коллективы – Майли Сайрус, Stromae, Hozier. Не понимаю, почему "Ленинград" вызывает такой резонанс?" – высказался Тарас и добавил:

"Может стоит на эту ситуацию посмотреть под другим углом – порадоваться, что так развивается индустрия, заводит в Украину средства, дает рабочие места. Это же круто, что клип российской группы – Made in Ukraine".

Также секс-символ украинского кино поделился своими впечатлениями от работы над роликом и рассказал, как стал исполнителем одной из ключевых ролей в видео.

"Впервые мне позвонили, когда я еще был в "Танцях з зірками". Думаю, как раз проект сыграл не последнюю роль, все же я там подтянул этот навык. Затем уже мой агент сообщила мне об этом клипе. Я записал пробы, хотя мне сразу дали понять, что заинтересовались конкретно мной", – отметил Цимбалюк.

Что касается съемочного процесса, по словам актера, – работа над клипом практические не отличается от работы над фильмом.

"Этот клип практически не отличался от кинопроцесса. Снято качественно, была очень тщательная подготовка: свет, одежда массовки, операторская работа, постпродакшн, у нас были "читки" материала, репетиции. Было задействовано много департаментов и их работу видно в деталях! Я уже имел опыт в съемке клипов Сашка Положинского, MONATIK'а, но этот опыт особенный. Клипы "Ленинграда" – это мини-фильмы, было интересно и полезно, как для актера, стать частью этого", – подытожил Тарас Цимбалюк.

Отметим, режиссером видео стал Леонид Колосовский, который уже ранее работал с группой "Ленинград". Он также снял для коллектива клип на песню i_$uss, который позже был номинирован на престижную европейскую премию Berlin Video Music Awards 2020. В новом видео также сыграли роли украинские актрисы Дарья Трегубова, Ольга Голдис и Виктория Варлей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Тарас Цимбалюк стал участником популярного телепроекта "Танці з зірками" и уже после первых выпусков обрел статус секс-символа шоу. О его участии в танцевальном проекте – читайте в эксклюзивном интервью.