Тарабарова поделилась подробностями о вторых родах. Видео

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая 23 сентября во второй раз стала мамой, рассказала, что в роддом отправилась сразу после просмотра фильма в кинотеатре.

Telegram-каналу телеведущей "1+1" Соломии Витвицкой артистка рассказала, что роды были стремительными. Уже через 3 часа после приезда родилась дочь, которой Тарабарова уже успела посвятить песню "Солнышко" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы счастливые родители и уже полным составом: дочь, сын, отец и мама. Спасибо всем за поздравления, чувствуем себя хорошо. Доченька похожа на папу, я вам обязательно покажу, как она выглядит, но чуть позже", – поделилась Тарабарова .

Напомним, Светлана Тарабарова и режиссер Алексей Бондарь сыграли свадьбу осенью 2016 года. В сентябре 2018 года у них родился сын Иван.

TARABAROVA – Сонечко: смотреть видео

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