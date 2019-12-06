Танцы под Гомес и "Патимейкер": СМИ нашли тайную страницу дочери Зеленского

СМИ нашли тайную страницу дочери президента Украины Александры Зеленской на платформе TikTok.

Как пишет "Страна", на ее странице много смешных коротких роликов, на которых она танцует, поет, снимает разные пародии и веселится со своим младшим братом Кириллом.

Владимир и Елена Зеленская с детьми Инстаграм

В частности, удалось найти аккаунт Саши в популярной сегодня соцсети TikTok. Там девочка часто делится видео, на которых снимает различные пародии.

Подписчиков у дочери Зеленского не так уж и много – всего лишь 148 человек.

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Также, помимо самой Саши, в кадре иногда появляется и ее младший брат.

К примеру, на странице девочка опубликовала видео на котором веселится с Кириллом под песню "Into You" Sydney Renae.

Или показала, как они с младшим братом украшают елку под Sleigh Bells".

Судя по всему, Саша любит западных исполнителей, поэтому в ее аккаунте очень много пародий на американских звезд: Селену Гомес, Black Eyed Peas, Maroon 5, Bruno Mars.

Однако встречаются и отечественные песни. Например, девочка станцевала под "Патимейкер".

Ранее OBOZREVATEL президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской прилетел с официальным визитом в Эстонию. Первая леди Украины для этой поездки выбрала пальто от украинского бренда Lake Studio из коллекции Pre Fall 2019, которое на сайте марки продается за 29 тыс. 822 гривни.

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