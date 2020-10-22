"Танці з зірками 2020": где и когда смотреть девятый выпуск

Юля Ухина
Юля Ухина
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'Танці з зірками 2020': где и когда смотреть девятый выпуск

В воскресенье, 25 октября, на телеканале "1+1" состоится девятый выпуск четвертого сезона шоу "Танці з зірками".

Так, зрителей ждет особый эфир, в котором участники будут танцевать на паркете с "выпускниками" предыдущих сезонов проекта. OBOZREVATEL будет следить за событиями девятого выпуска "Танців з зірками" и рассказывать о самых ярких моментах в нем.

Выступления звездных пар традиционно будет оценивать тройка звездных жюри: Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма, а также к ним присоединится судья-джокер – телеведущая Маша Ефросинина. Также вскоре станет известно, кто будет встречать участников на балконе.

Екатерина Кухар, Григорий Чапкис и Влад Яма
Маша Ефросинина

Полный список участников выглядит так:

  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

  • Санта Димопулос и Максим Леонов

  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

  • Юлия Санина и Дмитрий Жук

  • Сергей Танчинец и Яна Цибульская

  • Сергей Мельник и Аделина Дели

  • Ольга Фреймут и Илья Падзина

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам восьмого выпуска "Танців з зірками" шоу покинули Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич. Подробнее о том, как прошел восьмой эфир читайте по ссылке.

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