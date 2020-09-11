'Танці з зірками 2020': где и когда смотреть 3 выпуск

В воскресенье, 13 сентября, в 21:00 на телеканалі "1+1" состоится третий прямой эфир шоу "Танці з зірками 2020".

Так, этот выпуск будет посвящен теме – любовь, сообщает tsn.ua. Отмечается, что актер Арам Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко воплотят на паркете историю болливудской любви, а музыкант Сергей Танчинец и Яна Цибульская с помощью танца расскажут настоящую историю отношений рокера с его женой.

Рэп-исполнительница ALYONA ALYONA исполнит зажигательный хип-хоп и расскажет о своей первой любви. А певец Олег Винник посвятит венский вальс всем женщинам.

Также уже в воскресенье станет известно, выйдут ли на паркет телеведущая Оля Фреймут и Илья Падзина, а также звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, которые в прошлом эфире танцевали на изоляции. Оля Фреймут уже сообщила на своей странице в Instagram, что смогла преодолеть COVID-19 и продемонстрировала отрицательные результаты теста.

Напомним, что согласно нововведениям, в новом сезоне приглашенными членами жюри становятся яркие участники прошлых лет. Так, в третьем прямом эфире к тройке судей присоединится Надя Дорофеева. А встречать пары на балконе будет ее муж – певец Владимир Дантес. Специальным гостем проекта станет Настя Каменских (NK) со своим новым хитом A Huevo.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске "Танців з зірками" по результатам оценок судей и зрительского голосования шоу покинули шоумен и ведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Также более подробно о том, как прошел второй эфир проэкта – читайте здесь.

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