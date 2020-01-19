"Такой какой-то": Алла Пугачева чуть не оскорбила Игоря Николаева на его дне рождения

Легендарная певица Алла Пугачева озвучила на дне рождения композитора Игоря Николаева своеобразный тост.

Когда она взяла слово, то рассказала всем присутствующим, каким много лет назад был Николаев.

"Когда ты появился в моей жизни, ты был такой юный, такой… Какой-то… Но амбициозный!", - рассказала Пугачева.

Причем слова "Такой… Какой-то", - были сказаны ею со снисхождением, и певица, кажется, не решилась озвучить эпитеты, которые хотела.

Один из гостей вмешался в неловкую ситуацию и выкрикнул "Еще без усов был!", имея ввиду время, о котором вспомнила Алла Борисовна.

Напомним, 17 января Игорю Николаеву исполнилось 60 лет.

На дне рождения Игоря Николаева Алла Пугачева неожиданно прервала танец с юбиляром.

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