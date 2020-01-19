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19 января • обновлено в 09:38
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"Такой какой-то": Алла Пугачева чуть не оскорбила Игоря Николаева на его дне рождения

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Легендарная певица Алла Пугачева озвучила на дне рождения композитора Игоря Николаева своеобразный тост.

Когда она взяла слово, то рассказала всем присутствующим, каким много лет назад был Николаев.

"Когда ты появился в моей жизни, ты был такой юный, такой… Какой-то… Но амбициозный!", - рассказала Пугачева.

Причем слова "Такой… Какой-то", - были сказаны ею со снисхождением, и певица, кажется, не решилась озвучить эпитеты, которые хотела.

Один из гостей вмешался в неловкую ситуацию и выкрикнул "Еще без усов был!", имея ввиду время, о котором вспомнила Алла Борисовна.

Напомним, 17 января Игорю Николаеву исполнилось 60 лет.

На дне рождения Игоря Николаева Алла Пугачева неожиданно прервала танец с юбиляром.

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