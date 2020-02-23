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24 февраля • обновлено в 00:47
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"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть

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33-летний Владимир Митев в образе Drag queen покорил сеть своим выступлением. Он исполнил арию из оперы "Кармен".

Никто из звездных тренеров не повернулся к нему. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
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"Хочу всем сказать, что главное, чтобы вы верили в себя несмотря на то, что навязывает вам окружение, несмотря на социум. Вы должны верить в свою мечту, не закрываться и быть самими собой. Больше толерантности и больше добра!", - сказал Митев после своего выступления.

"Круто! Жаль, что никто не повернулся", "Такого я не ожидал", "Смело. Эпатажно. Музыкально", "Челюсть в пол моя упала! Я в восторге! Это ж сколько внутренней силы нужно иметь чтобы так идти своей дорогой", - комментируют выступление артиста в сети.

"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть
"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, офицец Вооруженных Сил Украины Василий Ященко покорил певицу Тину Кароль своим исполнением песни Сергея Бабкина в эфире шестого выпуска шоу "Голос Країни".

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Автор
Мария Дидык
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Иванович Василий
Иванович Василий
Тоже понравилось. Бывают обломы в судьбе, главное - чтобы парень креп и держался, искал свою публику, будущее, надеюсь, у него благосклонное впереди.
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