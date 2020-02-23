"Такого не ожидал!" Drag queen на шоу "Голос Країни" покорила сеть

33-летний Владимир Митев в образе Drag queen покорил сеть своим выступлением. Он исполнил арию из оперы "Кармен".

Никто из звездных тренеров не повернулся к нему. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Хочу всем сказать, что главное, чтобы вы верили в себя несмотря на то, что навязывает вам окружение, несмотря на социум. Вы должны верить в свою мечту, не закрываться и быть самими собой. Больше толерантности и больше добра!", - сказал Митев после своего выступления.

"Круто! Жаль, что никто не повернулся", "Такого я не ожидал", "Смело. Эпатажно. Музыкально", "Челюсть в пол моя упала! Я в восторге! Это ж сколько внутренней силы нужно иметь чтобы так идти своей дорогой", - комментируют выступление артиста в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, офицец Вооруженных Сил Украины Василий Ященко покорил певицу Тину Кароль своим исполнением песни Сергея Бабкина в эфире шестого выпуска шоу "Голос Країни".

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!