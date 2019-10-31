Тайная свадьба? Звезда шоу "Холостяк" показала обручальные кольца

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова могли сыграть тайную свадьбу.

Поклонники девушки заметили, что у нее и у Никиты на безымянных пальцах появились одинаковые кольца, очень похожие на обручальные.

Сама девушка на вопрос о том, заключили ли они с Добрыниным брак, ответила неоднозначно. Она разместила фото рук с возлюбленным, на котором действительно видно кольца, написав: "Плюс за внимательность".

Как ранее писал OBOZREVATEL, герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин показал горячее фото со своей возлюбленной Дашей Квитковой.

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