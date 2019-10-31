Тайная свадьба? Звезда шоу "Холостяк" показала обручальные кольца

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова могли сыграть тайную свадьбу.
Поклонники девушки заметили, что у нее и у Никиты на безымянных пальцах появились одинаковые кольца, очень похожие на обручальные.
Сама девушка на вопрос о том, заключили ли они с Добрыниным брак, ответила неоднозначно. Она разместила фото рук с возлюбленным, на котором действительно видно кольца, написав: "Плюс за внимательность".
Начало наших римских каникул! Не впервые в Италии, но впервые в Риме. И безумно счастлив, что этот город мне отрывает любимая @kvittkova. Это отлично, что мы совпадаем во всем: едим пасту и пиццу 24/7, проходим в день десятки километров. Италия для этого походит идеально👌🏽. 📷 @galyarudenko
Как ранее писал OBOZREVATEL, герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин показал горячее фото со своей возлюбленной Дашей Квитковой.
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