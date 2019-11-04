Тайна убийства Игоря Талькова: СМИ впервые показали важные документы

Легенда российской рок-музыки Игорь Тальков 6 октября 1991 года стал участником потасовки, ставшей для него роковой. Пуля попала прямо в сердце артиста.

Однако, кто именно нажал на курок и убил Талькова, до сих пор неизвестно. А родные не теряют надежд однажды найти ответы на вопросы, которые на протяжении почти 30 лет не дают им покоя.

В распоряжении "Комсомольской правды" появились эксклюзивные материалы уголовного дела, в котором названы имена главных подозреваемых. По мнению следствия, убийство было заказным. К такому выводу пришел сотрудник прокуратуры Валерий Зубарев, который в 1991 году вел это дело. Известно, что его семье начали поступать угрозы от неизвестных.

Игорь Тальков Открытые источники

"Когда я отвечала на звонок, на том проводе молчали. Звонки эти не определялись. А вот когда муж брал телефон, там что-то говорили и он, молча, все выслушивал. Единственный раз только спросил: "На испуг берешь?". Я тогда уточнила: "Валер, тебе угрожают?". Он ответил: "Можно сказать и так". Попросил, чтобы мы с ребенком ни с кем не ездили в лифте. А однажды он пришел домой с пистолетом. До этого он уже расследовал сложнейшие дела, но оружие ему никогда не выдавали", - рассказала вдова Зубарева Ольга.

Игорь Тальков Открытые источники

"Как-то муж вернулся домой с фразой: "Я считаю, что действия Азизы можно переквалифицировать со свидетеля на соучастницу". Она вытащила револьвер из туалетного бачка, в котором его спрятал Шляфман", - добавила Ольга.

Азиза Открытые источники

Против певицы Азизы свидетельствует и тот факт, что именно она отправила своего любовника Игоря Малахова к Талькову, чтобы попросить поменяться с певцом выходами на сцену. Якобы она промокла и не успевает подготовиться к выходу.

Однако, по словам подруги семьи Тальковых Ирины Красильниковой, в этот день в Санкт-Петербурге не выпало ни капли осадков, а Азиза приехала на площадку на два часа раньше Талькова:

"Азиза приехала на площадку за два часа до Игоря! И это еще не все! Как она могла промокнуть и где?! В Петербурге в тот день не выпало ни одного миллиметра осадков, - я проверяла. Да и на разговор к Игорю она должна была отправить своего директора – безоружную обаятельную брюнетку. Сделай так – и ничего бы не было, но она почему-то перепоручила просьбу своему гражданскому мужу, который пошел к Талькову с пистолетом".

Азиза Открытые источники

А вот, по словам охранников музыканта, Малахова в гримерку к Талькову привел его директор Валерий Шляфман, что только разожгло конфликт между мужчинами.

"Игорь по натуре был горячий человек, и даже бывший директор Талькова Влад Черняев после ухода говорил Шляфману, чтобы тот без согласия певца никого в гримерку не приводил. Считаю, что конфликт Талькова и Малахова был бы улажен, если бы Шляфман не вмешался, не подбежал к Талькову после ссоры и не попросил бы пистолет, акцентировав внимание на том, что у Малахова в руках револьвер", - говорит охранник Талькова Сергей Игнатенко.

Как сообщает адвокат семьи Нина Аверина, во время потасовки пистолет был в руках у Малахова, однако Шляфман, по версии следствия, вырвал его из рук и произвел выстрел.

Документы по делу убийства Игоря Талькова

Но сам Шляфман данное заявление отрицал:

"Вырвав пистолет из рук Малахова, я отскочил к решетке и что-то стал кричать. У меня в руках был пистолет, и я побежал в гримерку, думал, что там Тальков. Но его там не было, и я побежал в туалетную комнату. Положил пистолет на бачок. Я слышал, как Азиза отчетливо кричала: "Где пистолет?". До того момента, как в гримерную внесли Игоря Талькова, я не знал, что он ранен".

Документы по делу убийства Игоря Талькова

Проведенная экспертиза показала, что в певца стреляли сверху вниз. Малахов в момент убийства лежал и был ниже Талькова, а Шляфман – выше. Также в заключении говорится: "частицы пороха были на одежде только у двух человек: Талькова и Шляфмана".

Документы по делу убийства Игоря Талькова

Валерий Шляфман Открытые источники

По мнению Ирины Красильниковой, убийством Талькова хотели заставить замолчать:

"Следователь мне прямо говорил: убийство Игоря – дело заказное. Его хотели заставить замолчать. И это у них получилось. Все, кто знал Игоря, говорят: он ходил по краю, называл вещи своими именами. Многим это не нравилось. После распада СССР он думал, что к власти пришли люди, которые снова сделают Россию великой державой, а в итоге написал песню "Господин президент", в которой критиковал Бориса Ельцина… В тот день, в Санкт-Петербурге, он должен был ее исполнить зрителям, но этого не произошло. Как до сих пор не произошло и того, о чем он мечтал: "Хочу, чтобы мой сольный концерт хотя бы раз показали по одному федеральному каналу".

Игорь Тальков Открытые источники

Ранее, сын легенды российского рока опозорился в Москве

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!