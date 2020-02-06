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7 февраля • обновлено в 08:20
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"Песня — вау!" Повалий восхитила сеть песней на украинском языке

3.8т
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Певица Таисия Повалий презентует выход новой музыкальной работы "Дай менi любов", премьера клипа на которую запланирована 14 февраля, а сам трек можно уже услышать на всех цифровых площадках.

Как ранее сообщала Таисия Повалий, в данной видео работе она решила выйти за рамки прежде создаваемого творчества и сейчас это отражается как в музыкальном продукте, так и в самой видео работе.

"Песня — вау!" Повалий восхитила сеть песней на украинском языке

В предстоящем клипе звезда появится в совершенно новых, для зрителя и слушателя певицы, образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденцией.

"Песня — вау!" Повалий восхитила сеть песней на украинском языке

"Наступает время, когда хочется сделать что-то неординарное для себя! Хотя, я всегда была готова к экспериментам, сегодня это удалось особенно ярко! Новое звучание, новый образ, новое настроение в музыке и видео работах!", - комментирует премьеру трека и предстоящий выход клипа Повалий.

После появления в сети, песня начала собирать первые отзывы. Преимущественно позитивные. "Прекрасные, бесподобные песни! Таисия, вау!", "Очень красивая песня. Вы всегда умеете удивить чем-то особенным", — написали в комментариях на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, в честь юбилея Повалий телеканал "Интер" выпустил документальный фильм о ней.

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Автор
Юрко Медянык
Персона
Таисия Повалий
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Соловьева Анастасия
Соловьева Анастасия
Таисия = красивая качественная музыка. Интересный эксперимент и совершенно новая Таисия. Классно!
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1
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Попович Олег
Попович Олег
Да пускай в Ростове поет это чудо, тут ей уже не рады
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Aum Yantra
Aum Yantra
газуй за перебрик
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