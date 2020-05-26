Сыну Михаила Круга - 18: как выглядит наследник певца

26 мая 18 лет исполнилось сыну российского певца Михаила Круга Александру. Мальчик никогда не видел своего отца, поскольку тот умер, когда ему было всего полтора месяца.
Снимок повзрослевшего Александра Круга опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram его мать Ирина.
"С Днем Рождения, сынок! Будь счастлив, родной мой", - подписала снимок Ирина Круг.
Младший сын Круга решил пойти по следам родителей и тоже занялся музыкой. Впервые Александр вышел на сцену в 2018 году вместе с мамой Ириной Круг и исполнил композицию "Это было вчера". Дебют Александра состоялся на сцене Кремля, где проходил первый сольный концерт Ирины. Публика тепло встретила начинающего исполнителя. Известно, что мальчик не только хорошо поет, но и пишет стихи.
Моя любимая мама @irinakrug , хочу поздравить тебя с днём рождения! Спасибо, что даришь мне свою любовь все эти годы! ❤️ Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, новых крутых песен! 🎤 Не злись на нас никогда и будь всегда доброй 🥰 Я тебя люблю! С днём рождения , королева! 🤗 #иринакруг #деньрождения #мамочка #мамуля #сашакруг #семья
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