Сын Харатьяна растолстел и отпустил странную бородку

Сын известного российского актера Дмитрия Харатьяна решил кардинально сменить имидж.

На своей странице в социальной сети VK его мать Марина Майко опубликовала фотографию, на которой заметно, что Иван Харатьян заметно набрал лишний вес и отпустил странную бородку.

Примечательно, раньше он выглядел так.

Как сообщалось ранее, 21 января актер Дмитрий Харатьян отпраздновал юбилей – ему исполнилось 60 лет. Также после документального фильма о его жизни, в котором актер рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью, появилось фото, демонстрирующее, как болезнь отразилась на его внешности.

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