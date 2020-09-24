Супермодель Джиджи Хадид впервые стала мамой. Фото

Американская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Джиджи Хадид впервые стала мамой. У звезды и ее избранника, певца Зейна Малика, родилась девочка.

Радостной новостью Хадид поделилась на личной странице в Instagram. Она также опубликовала первое фото новорожденной.

"Наша девочка присоединилась к нам в эти выходные, и она уже изменила наш мир. Очень люблю ее", – написала Хадид.

Похожее фото с ручкой первенца в своем Instagram-аккаунте опубликовал и сам Малик.

"Наша малышка здесь, здоровая и красивая. Попытаться выразить словами то, что я чувствую сейчас, было бы невыполнимой задачей. Любовь, которую я испытываю к этому крошечному человеку, выше моего понимания",– признался Малик.

Напомним, о беременности Хадид стало известно в апреле. Джиджи познакомилась с Зейном около пяти лет назад на съемках клипа. У них сразу закрутился роман – дело даже шло к свадьбе, однако затем пара вдруг сообщила о разрыве. После этого папарацци неоднократно ловили их вместе, а об окончательном воссоединении поклонники узнали весной 2020 года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Тарабарова во второй раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Алексея Бондаря родилась девочка.