Суперфинал "Голос країни-10": какими музыкальными экспериментами удивлял MONATIK

В воскресенье, 26 апреля на 1+1 состоится суперфинал юбилейного сезона проекта "Голос країни-10", где за победу на проекте посоревнуются участники команд четверых судей: Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских, Дана Балана и MONATIK.

Украинский мультиартист MONATIK на протяжении всего сезона удивлял неожиданными музыкальными экспериментами. OBOZREVATEL предлагает вспомнить лучшие музыкальные мешапы от MONATIK, которые звучали в этом сезоне (смотрите видео ниже на странице).

MONATIK на шоу "Голос країни" Instagram @monatik_officia

Каждый участник шоу "Голос країни" получил не только узнаваемость и опыт работы на сцене уважаемого вокального проекта. Представители команды MONATIK также получили готовую композицию в свой репертуар, созданную украинским мультиартистом.

Маша Щербак и Катя Чемезова – "Свята"

Это исполнение знаменитой песни "Свята" разлетелось не только среди поклонников группы KAZKA, но еще и среди всех фанов "Голоса країни". Музыкальные мешапы – козырная карта MONATIK, где он совмещает несколько композиций и наилучшим образом показывает сильнейшие стороны участников.

Лида Ли и Лиза Криворучко – "Вільна"

Это прочтение новой песни Тины Кароль и Юлии Саниной оценили сами певицы наивысшей похвалой. Участники исполнили ее невероятно профессионально.

Сергей Роман – "Несе Галя воду"

Проект “Голос країни” про музыкальные эксперименты. И здесь сочетается легендарное звучание и классическая украинская музыка. Отличный пример того, какой команда MONATIK была в этом сезоне.

Маша Щербак – "Посмотри в глаза"

Песня, которая у каждого откликается нотками воспоминаний. В новой аранжировке от MONATIK звучит потрясающе.

Сергей Асафатов – "Roxanne"

Его голос невероятно поражает. Умение подобрать столь правильную, подчеркивающую его потрясающий тембр, композицию творчество рук мастера.

Мелен Пасса – "Мало огня"

Композиция, которая помогла Мелен вырваться в финал. Чудесное исполнение. Пересматривая это выступление, искренне думаешь, что эта песня была создана для нее.

Напомним также, что в этом сезоне от команды MONATIK за звание лучшего вокалиста Украины будут бороться Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман, Мелен Пасса и Юра Самовилов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших выступлениях на проекте "Голос країни" за 10 лет существования шоу.

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