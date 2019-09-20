Сумская показала архивное фото в бикини: как изменилась актриса

На днях украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников архивным снимком в купальнике.

В этом году артистке исполнилось 53 года. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как изменилась Ольга Сумская.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове в семье актеров Академического драмтеатра им. И. Франко.

В 1987 году окончила КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого. А в следующем году стала актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.

Большую популярность Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в сериале "Роксолана" и двух продолжениях, а именно "Восхождение на трон" и "Цветок империи".

Сейчас Ольга Сумская продолжает играть в театре и сниматься в кино.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".

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