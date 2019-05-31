"Страсти оказались недолгими": российский музыкант рассказал о романе с Пугачевой

64-летний российский музыкант Владимир Кузьмин рассказал о своем коротком романе с певицей Аллой Пугачевой. По его словам их отношения оказались недолгими.

Первая супруга Кузьмина Татьяна, которая прожила с артистом 13 лет, утверждает, что их брак распался из-за Пугачевой, пишет "СтарХит".

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин СтарХит

"У нас был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но... Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я — рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я — птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила?" — поделился Кузьмин.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин Вокруг ТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский композитор и певец Игорь Николаев показал архивное личное видео с примадонной Аллой Пугачевой, на котором они в молодости отрывались в компании известных советских звезд. На ролике, кроме знаменитой певицы и Николаева, изображен певец и экс-возлюбленный Пугачевой Владимир Кузьмин, музыканты ансамбля примадонны, а также женщина, внешне очень похожая на Софию Ротару.

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