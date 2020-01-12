Станиславу Боклану – 60: как выглядел противник Зеленского из сериала "Слуга народа" в молодости

Популярный украинский актер Станислав Боклан 12 января отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 60 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, как артист выглядел в молодости и каким был его путь к славе.

кадр сериала "Слуга народа"

Станислав Боклан родился 12 января 1960 года в городе Брусилов на Житомирщине. Некоторое время после рождения семья жила там, а позже переехала в Киев. У Станислава Боклана есть младший брат – Николай Боклан, который также известен как актер театра и кино.

Интересно, что после окончания школы Станислав и не собирался учиться дальше и сразу устроился работать на завод, но однажды товарищ позвал его за компанию поступать в театральный вуз.

Станислав Боклан в молодости 24smi.org

Не имея никакой подготовки, Боклан не смог сдать вступительные экзамены, но принимающий учеников преподаватель посоветовал ему вернуться через год. Так он и поступил, и в 1984 году Станислав Боклан окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого, а с 1984 по 1994 годы служил в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе.

С 1994 года Боклан – актер Киевского академического Молодого театра. Благодаря своей фактуре, внешности и актерским способностям актер заработал себе в театре амплуа героя-любовника.

Станислав Боклан в сериале "Крепостная"

Первую роль в кино Станислав Боклан сыграл в сериале "Тарас Шевченко. Завещание", затем последовали фильм "Американский блюз" и сериалы "Как закалялась сталь", "След оборотня", "Кукла", "Право на защиту".

В 2013 году актер сыграл кобзаря Ивана Кочергу в исторической драме Олеся Санина "Поводырь", повествующей о путешествии американского мальчика и украинского слепого музыканта по советской Украине.

кадр сериала "Слуга народа"

Одна из самых известных ролей Станислава Боклана, которая принесла ему большую популярность, – роль премьер-министра Украины Юрия Чуйко в сериале "Слуга народа" (2015), лидера коррупционной схемы, который по сюжету был арестован в прямом эфире политического ток-шоу.

В конце 2017 года Боклан стал членом жюри шоу "Лига смеха".

В 2019 году Станислав Боклан появился на экранах в сериалах "Папик", "Кровная месть", "Интересы", "Крепостная".

Станислав Боклан в сериале "Папик"

Станислав Боклан в сериале "Папик"

Жена Станислава Боклана – Наталья Кленина, с ней он познакомился в Киевском Молодом театре, когда поступил туда на службу. У Натальи на то время уже был за плечами брак, а от него – сын Кирилл Думский.

Боклан воспитал мальчика как родного ребенка, есть в семье артистов и общая дочь Мария.

Станислав Боклан и его жена в театре molodyytheatre.com

Приемный сын Станислава Боклана Кирилл Думский facebook.com/kirill.doomski

Дочь Станислава Боклана Мария facebook.com/olga.stetiuha

Отметим, что после событий 2014 года в Крыму и на Донбассе Станислав Боклан предпочитает работать в Украине, отказываясь от участия в российских проектах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский дал интервью своему другу, актеру Станиславу Боклану. Украинский президент ответил на многие вопросы, хотя изначально планировалось, что с ним будут общаться журналисты на масштабной пресс-конференции.

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