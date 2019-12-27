Дружили 30 лет: стало известно об особых отношениях Пугачевой и умершей Волчек

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на новость о смерти актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала пост, в котором написала, что не стало "великого, родного и близкого человека".

Алла Пугачева и Галина Волчек

"Великая, родная, близкая! Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу", — написала Пугачева.

Отметим, что Пугачева и Волчек дружили 30 лет. Они познакомились случайно — во время гастролей певицы в Сочи. В одном из архивных видео Алла Борисовна говорила, что после этого Галина часто бывала у нее на концертах и сидела в первых рядах. Также нередко плакала во время ее выступлений (ролик смотрите ниже).

"То, что Галина Борисовна плачет смотря мой концерт — это для меня как памятник. Те слезы, которыми я могу гордиться", — заявляла Пугачева.

Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Галина Волчек и Максим Галкин Фото: womanhit.ru

Кроме того, певица говорила, что у нее была безумная привязанность к Волчек. Будто она знала ее всю жизнь.

"Такое ощущение, что мы вместе в школе учились. Такая у меня какая-то привязанность. Это не значит, что мы каждый день видимся, общаемся по телефону. Но само ощущение, что она верит в меня, ждет меня и то, что она меня любит — мне это очень помогает", — заявляла примадонна.

Галина Волчек с детьми Пугачевой и Галкина Фото: instagram/alla_orfey

Как сообщал OBOZREVATEL, Волчек умерла в больнице в возрасте 86 лет. По предварительной версии врачей, это произошло от отека головного мозга и легких. Ранее стало известно, что состояние артистки резко ухудшилось.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал