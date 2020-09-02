Наследство российского и советского актера Бориса Клюева, который скончался 1 сентября в Москве, оценили в 50 миллионов рублей.

Об этом сообщает издание "Дни.ру". По словам инсайдеров, артист заработал крупную сумму денег благодаря сериалу "Воронины", в котором снимался на протяжении последних десяти лет. На гонорары от участия в ситкоме Клюев приобрел в Италии трехкомнатную квартиру с 55-метровой террасой и садом. Жилье находится на берегу Тирренского моря в регионе Калабрия.

У актера также есть небольшая квартира в Гурзуфе (Крым). Он приобрел ее, когда начал испытывать проблемы со здоровьем и больше не мог ездить в Италию. Кроме того, у Клюева осталась дача в подмосковном Звенигороде, а также квартира в Москве.

Стало известно о многомиллионном наследстве Бориса Клюева. газета.ру

Отмечается, что общая стоимость недвижимости, которой владел Клюев, оценивается риелторами примерно в 50 миллионов рублей. Наследство должно достаться супруге артиста Виктории Клюевой, на которой он женился в 1975 году.

Борис Клюев с женой Викторией. eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский и советский актер Борис Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной стал рак легких, с которым звезда сериала "Воронины" боролся последние два года.

На смерть Клюева отреагировали многие его знаменитые коллеги по сериалу "Воронины", а также и другие артисты.

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